Kırıkkale’de 80 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 80 saatlik sokak kısıtlaması saat 21.00’de başladı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 saat 05.00 arasında uygulanacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale’de kısıtlamanın başlaması ile caddeler sessizliğe büründü. Ekipler, kontrol noktalarında sokaktaki kişilerin izinlerini kontrol ediyor. Denetimlerde izin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesilecek. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

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