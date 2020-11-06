Kırıkkale’de, 43 ilin kavşak noktasında ‘HES kodu’ denetimi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de koronavirüs denetimleri kapsamında durdurulan yolcu otobüslerinde, yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi.

43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobiller, ticari taksiler, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçları ile yolcu otobüsleri durduruldu. Ticari taksiler, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçları ile otobüslerde hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlere katılan Kırıkkale Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da yolculardan tedbirlere uymalarını istedi. Ekipler yine yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrollerini gerçekleştirip, HES kodlarını denetledi.

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