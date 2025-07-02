Panelistler; Sol Parti Sözcüsü, İlknur Başer, Alevi Bektaşi Federasyonu Önceki Genel Sekreteri, Özgür Kaplan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu Temsilcisi Ömer Ödemiş gerek Türkiye’de gerekse Orta Doğu’daki Alevilerin yaşadığı zorluklara ve katliamlara dair düşüncelerini paylaştılar. Çeşitli partilerin, İl İlçe Yöneticileri, CHP İl Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, İyi Parti İl Yöneticileri, Çeşitli Dernek Yöneticileri, Şairler, Yazarlar, Mahalle ve Köy Muhtarları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Sunulan ikramlıkların ardından panel sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi