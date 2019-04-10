‘Kırık kalp sendromu’ korkutmasın

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Erikçi, kalbin beklenmedik ölümler, kaza veya ani şoklar gibi duygu değişimlerinden etkilendiğini, bu durumun hormonların da dengesini bozarak ‘kırık kalp sendromu’na yol açtığını söyledi.

Erikçi, kalp krizi ile benzer belirtiler gösteren kırık kalp sendromunun tehlikeli olmadığı gibi tedavi edilebildiğini söyledi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Erikçi, insan vücudunda sevginin, aşkın adresi kabul edilen hayati organ olan kalbin sağlığını ani yaşanan ciddi üzüntü ya da sevinçlerin bozabildiğine dikkat çekti. Tıptaki adı ‘takotsubu kardiyomiyopatisi’ olan kırık kalp sendromunun duygusal olarak yıpranan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Erikçi, hastalık hakkında şu bilgileri verdi:

“Beklenmedik ölümler, ayrılıklar, aldatılma, reddedilme, boşanma, trafik kazaları, aşırı korkma, ani şoklar (piyangodan ikramiye çıkması gibi), aşırı üzüntü ve kaygı durumlarında vücudumuz hormonal tepkiler verir. Bu durumda çok fazla adrenalin ve noradrenalin hormonu salgılamaya başlayan vücutta bazı şikayetler ortaya çıkar. Kişiyi duygusal olarak çıkmaza sürükleyen olaylar kalbin işleyişini de etkiler. Stres hormonlarının salınımı artarken, mutluluk hormonu endorfin azalmaya başlar. Bu durum kalbin normal sürecini bozarak metabolizmayı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bu noktada yaşanan duygusal gerilimler, kalbi fiziksel anlamda yormaya başlar. Kırık kalp hastalığının en tipik belirtisi olan göğüste şiddetli ağrıya nefes darlığı eşlik etmeye başlar. Kalp krizi ile benzer belirtiler gösteren kırık kalp sendromu, genellikle kalp damarlarının sıkışmasına yol açacak kadar tehlikeli olmaz.”

‘KALP KRİZİYLE KARIŞTIRILABİLİR’

Hastaların, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acil servislere başvurduğunu kaydeden Uzm. Dr. Erikçi, “Ağrı baskı, yanma tarzında olup aynen bir kalp krizini taklit eder. Ancak yapılan testlerde kalp krizi geçirmedikleri anlaşılır. Bu noktadaki en önemli ayrıntı, kalp krizi geçiren hastalarının damarları tıkalıyken, kırık kalp sendromu olan kişilerin damarlarının tamamen açık olmasıdır. Kalp krizine oranla çok daha kolay tedavi edilebilir, kırık kalp sendromunu tetikleyen duygusal durumların ortadan kaldırılması iyileşme sürecini hızlandırır. Kırık kalp sendromu kısa süreli ciddi kalp yetmezliğine neden olur, ancak tedavi edilebilir. Çoğu hasta birkaç haftada tamamen iyileşir. Kırık kalp sendromuna yakalanmamak için ruhu ve zihni eğitmek, stres yönetimini doğru yapmak, duygusal faydalar sağlayacak kişilerle olmak, hobiler edinmek çok önemlidir” dedi.