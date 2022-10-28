Kırgızistan’da Tarih Müzesi’nde Selçuklu ve Osmanlı kıyafetleri sergilendi

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Türkiye’den getirilen Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Milli Tarih Müzesi’nde sergileniyor.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) iş birliğinde, “Miras” adı altında sergilenmeye başladı.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ın eşi Mariya Doğan, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık ve Büyükelçiliğin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alpaslan Akıncı’nın katılımıyla açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler, Kırgızistan Bişkek Türk Okulu Müzik Öğretmeni Şafak Baş’ın yan flütte çaldığı Türk müziği eşliğinde sergiyi gezme fırsatı buldu.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi’nin eşi Mariya Doğan, sergide Ankara Olgunlaşma Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan giysilerin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetlerin birebir aynısı olduğunu anlattı.

Doğan, serginin amacının, Anadolu giyim kültürünü, kıyafet ve tasarım teknolojilerini kardeş Kırgız halkına tanıtmak olduğunu belirtti.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Koçbıyık da Türkiye’deki zengin giyim ve el sanatları kültürünün binlerce yıllık farklı medeniyetlerden etkileşimle ve öz değerlerle mayalanarak bugüne kadar geldiğini belirtti.

Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Koçbıyık, “Sergi, Osmanlı saray kültürü ihtişamını, Anadolu mirasını ve Türk kadınının iş dünyasının zenginliğini yansıtıyor. Tamamen enstitümüzün atölyelerinde hazırlanan kaftanlar, saltalar üzerindeki desenlerle gümüş ve altın işlemeli nakışlarla Türk milletinin sessiz hikayesini yaşatıyor.” ifadesini kullandı.

Bu serginin adını taşıyan “Miras” kelimesinin her iki dilde de aynı anlamı ifade ettiğini söyleyen Kültür ve Tanıtma Müşaviri Akıncı ise Türk dünyasındaki yaşayan halkların aynı medeniyetin çocukları olduğunu belirtti.

Sergiyi gezen bir moda şirketinin müdürü Nazira Begim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türk Büyükelçiliğine bu sergiye davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Moda dünyasının bir temsilcisi olarak sergideki tarihi kadın giysilerini dikkatlice inceledim ve en çok Kırgız ve Türk geleneksel kıyafetlerin birbirine çok benzediğini gözlemledim.” dedi.

Tasarımcı İrina Unsalan da “Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler, çok ilginç, parlak ve güzel. Bu giysiler Türk dünyasının geleneksel izlerini taşıyor. Kıyafetlerdeki nakışlar ise muhteşem. Kıyafetlerdeki nakış tekniği çok dikkatimi çekti. Osmanlı kültürüne ilgi duyan herkes bu sergiyi mutlaka ziyaret etmeli.” diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 15 kıyafetin tanıtıldığı sergi iki gün boyunca gezilebilecek.