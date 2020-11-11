Kırgın vatandaş!

Erbil Batu’yu tanırım. Onunla beraber çalıştık. Vatanını milletini seven birisidir. Uzun zamandır sesi Sedası çıkmıyordu. Meğerse hapisteymiş.



Sosyal medyada şöyle yazmış:

“Değerli büyüğümüz reisimiz efendimize hakaret ettiğim gerekçesiyle mahkum edildim , dolayısıyla uzun zamandır sosyal medyadan uzak duruyorum.

Bana yaşatılan maddi manevi sıkıntıları tekrar yaşamamak için geri çekildim…

Kıssadan hisse olur mu diye duyduğum bir hikayeyi sizlere aktaracağım.

Zamanın birinde muhalif yurtsever vatan aşığı vatandaşımız rahmetli Demirel’e küfür etmiş olay yargıya taşınmış adamı yaka paça tutuklayıp hapse atmışlar.

Bir süre sonra vaka rahmetli Demirel’e aktarılmış ve efendim malum şahsı tutukladık şu an cezaevinde demişler.

Süleyman bey öfkeyle siz ne yaptınız kimse kimseye boş yere küfretmez kim bilir ne yanlış yaptık ki adam bana saydırdı derhal vatandaşı serbest bırakın ve asla bana hakaret ettiği gerekçesiyle kimseye dava açmayın demiş…

Rahmetli Demirel’in ve solcuların siyasi görüşlerini asla benimsemeyip kıyasıya mücadele etmiştim.

Neticede nemi oldu ?

İster sağcı , ister solcu , ister Sünni , ister Alevi siyasi yönü ne olursa olsun ben TÜRK’ÜM diyebilen vatan aşığı her birey artık benim KARDEŞİMDİR…”

Cumhurbaşkanımızın savcılığa hakaretten baş vurduğu seksen altı bin kişiden biri.

Savcı yirmi altı bin kişiye dava açmış.

Kaçı beraat eder,kaçı ceza alır bilinmez.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel baba adamdı.

Baba adını hak etmişti.

Toprağın bol olsun..

Gönlümüzde taht kurdun.

Cennette kal baba.