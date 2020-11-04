Kireçlenme en çok 40 yaş üzeri ve kadınlarda görülüyor

Antalya’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Germen, eklemlerdeki kıkırdak kayıplarının (kireçlenmeler) en çok 40 yaş üzeri ve kadınlarda görüldüğünü belirterek, yaşam konforunu olumsuz etkileyen ve kilo, erken menopoz, genetik, travma, dizin çalışma koşulları gereği aşırı yıpranması sonucu ortaya çıkan ve en sık diz ekleminde görülen kireçlenmenin osteotomi ameliyatıyla yüzde 90 oranında azaldığını söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Germen, eklemlerdeki kıkırdak kayıplarının (kireçlenmeler) yaşam konforu ve kişisel verimlilik bazında önemli sorunlar oluşturduğunu söyledi. Opr. Dr. Germen, sıklıkla 40 yaş üzeri ve kadınlarda görülen hastalığın etken faktörlerinin ise kilo, erken menopoz, genetik, travma ve dizin çalışma koşulları gereği aşırı yıpranması olarak açıkladı. Kireçlenmenin vücutta en sık görüldüğü eklemin diz eklemi olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Germen, sorunun özellikle diz kapağı altında ve dizin iç eklem aralığında oluştuğunu söyledi.

Kıkırdak kaybının kalınlık ve miktarına göre 4 dereceye ayrıldığını belirten Opr. Dr. Burak Germen, 60 yaş altındaki hastalarda ileri dereceye ulaşmadan farklı tedavi seçenekleri uygulanabildiğini belirtti. Kilo verme, ağızdan alınan glükozamin ve kondroitin, tip 2 kollajen, eklem içi uygulanan hyaluronik asit, platelet rich plasma (PRP), göbekten alınan yağ dokusunun konsantre halde dize enjeksiyonu (kök hücre) gibi tedavi seçenekleri bulunduğu kaydeden Opr. Dr. Burak Germen, şöyle konuştu:

“Başarılı bir osteotomi ameliyatıyla hastanın ağrı ve aktivite ile ilgili şikayetlerinde yüzde 90’lara varan anlamlı azalma olabiliyor. İç veya dış eklem aralığının kıkırdak kaybına uğradığı durumlarda protez ameliyatına ilerlemeden hastanın kendi kemiği korunarak yapılabilecek düzeltici cerrahiler mevcut. Latince adı osteotomy (kemiğin cerrahi işlemle kontrollü olarak kırılması ve yüklenme aksının değiştirilmesi) olan bu girişimlerde, binen yükler kıkırdak kaybının olduğu eklem aralığından sağlıklı eklem aralığına kaydırılarak hem klinik olarak hastanın şikayetleri azaltılmış hem de protez ameliyatı geciktirilmiş olur.”