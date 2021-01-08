Kırbaç vurmadan yarışı kazandı/ Ek fotoğraflar

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Aksaray’da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Necip A. (25) parkta kavga ettiği Murat Çığırcı'yı (29) 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Olay, saat 12.30 sıralarında, Ereğlikapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu...
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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan Selahattin Aydemir (27), internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı otomobilini, Ankara'ya götürüp, 85 bin TL karşılığında anlaştığı E.Ş.'ye, ekspertize götürmesi...
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Vali Bilmez: 2021’de Van Gölü kirlenmekten kurtulacak
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