Kiraz Deresi’nde kirliliğe neden olan firmaya, 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası

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ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresinde yaşanan çevre kirliliğine neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi Kiraz Deresi’nde kirliliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen denetim ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak kirliliğin, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.” ifadeleri kullanıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Analiz sonuçlarına göre firmaya adli para cezası uygulanmasının yanı sıra firma yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, “Ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu” denildi. (DHA)

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