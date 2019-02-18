İnternetten ‘fiyatı uygun’ diye kiraladığı araç, dönüş yolunda çalışmadı. Kendisine 15 bin TL masraf çıkarılan kişi, oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Kiralık otomobillerdeki GPS oyununu yazdı. İsminin gizli kalmasını isteyen bir okur başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

UYGUN FİYATA ALDANDI

“Memleketime gitmem, bu nedenle de acilen araç kiralamam gerekiyordu. İnternette arama yapıp, üst sıralarda çıkan sonuçlardan birine tıkladım. Günlük kiralama bedeli uygun olduğu için fazla araştırma yapmadan sitedeki cep telefonunu aradım ve ‘ortak bir noktada buluşma’ teklifleri üzerine aracı teslim aldım. Bu arada göz ucuyla okuduğum iki günlük sözleşme haricinde prosedür gereği aracın ederi kadar senet imzalattılar.

DÖNÜŞ YOLUNDA ÇALIŞMADI

Aracı sorunsuz şekilde kullandım. Dönüş yolunda Ankara’ya yakın bir tesiste mola verdim. Yemek sonrası araç çalışmıyordu. Bilgi vermek için aradığımda ‘sakın hareket ettirme, hemen geliyoruz’ dediler. Bir süre sonra oto kurtarıcı ile yanıma iki kişi geldi. Kaputu açıp baktılar, ‘motor kilitlenmiş, sen bu arabaya ne yaptın’ deyip çıkıştılar. Aracı çekiciye yüklediler, tamir ettirip masrafı bildireceklerini söylediler.

15 BİN TL MASRAF ÇIKTI

Ertesi gün beni arayan kişi, motorun büyük zarar gördüğünü, yeni motor yapılacağını, masrafın 15 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Derdimi anlatmaya çalışınca, ellerindeki senedi icraya vermekle tehdit etti. Bir süre sonra icra tebligatı gelince, bir avukata başvurdum. Konuyu araştırınca da merdiven altı oto kiralamacıların GPS cihazına bağlı bir alet ile otomobilin motorunu bloke ettiğini öğrendim.

OKURDAN NOT: Mağdur edildiğimi ispatlamak için hukuk mücadelesi veriyorum. Araç kiralayacaklara tavsiyem, çok dikkatli olsunlar. 30-40 TL ucuzuna kaçıp, mağduriyet yaşamasınlar.”