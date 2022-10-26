Kiracısını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de, tartıştığı kiracısı Hüseyin Çetin’i tabancayla bacağından vuran emekli polis memuru Salih K. (52), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti. Salih K., kiracısı Funda Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin de olay yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin’i sol bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Çetin’i hastaneye kaldırdı. Salih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Salih K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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