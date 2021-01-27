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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Kira ve gelir kaybı desteği için tekrar başvuru imkanı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

Editör

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Editör
Etiketler: başvuruKira ve gelir kaybı desteğiTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan
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