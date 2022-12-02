‘Kınık Kaan Efe Gönüllüleri’nden SMA Tip 1 hastası Kaan Efe’ye şarkılı destek

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İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Kınık ilçesinde ‘Kınık Kaan Efe Gönüllüleri’, 18 aylık SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal’ın tedavisine destek olmak için bağış kampanyası başlattı. 9 aydır devam eden ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’in de destek verdiği bağış kampanyası kapsamında Kınık Kaan Efe Gönüllüleri’nden Fırat Tanır, Şanal ve SMA hastası çocuklara dikkat çekmek amacıyla şarkı hazırladı.

SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal’ın tedavi masraflarına katkıda bulunmak için ‘Kınık Kaan Efe Gönüllüleri’nin başlattığı bağış kampanyası kapsamında gönüllülerden Fırat Tanır, Şanal ve SMA hastası çocuklara dikkat çekmek amacıyla şarkı hazırladı. Şarkıya bir de klip çekildi. Söz, müzik ve klibi için hiçbir ücret alınmadan hazırlanan şarkı, 2 Aralık’ta Circle Music ve Sony Music Türkiye desteğiyle yayınlandı. Söz ve müziği Fırat Tanır’a, aranjesi Serkan Yeşilyurt’a ait olan şarkının kayıt ve mixing’ini de Yeşilyurt üstlendi. Hüsnü Şenlendirici, Armağan Çağlayan, Feridun Düzağaç gibi isimlerle birlikte kampanya süresince destek veren Tanır, hem Kaan Efe’ye destek olmak için hem de SMA Tip 1 hastası çocukları gündeme getirmek amacıyla ‘Kaan Efe’ adını verdiği şarkıyı seslendirdi.



‘KAAN EFE’YE NEFES OLACAK’

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Tedavisi için gereken 3 milyon doların yüzde 67’sine ulaşılan Kaan Efe’yi ve devamında SMA Tip 1 hastası çocuklara destek olmak amacıyla hazırlanan klip ise Anıl Elçi yönetmenliğinde çekildi. Kınık Kaan Efe Gönüllüleri ve Fırat Tanır’ın da yer aldığı klip, kampanyaya destek veren gönüllülerin yaşadığı Kınık ilçesinde çekildi. Hasan Ahmetçik’in senaryosunu yazdığı klipte kampanyaya büyük destek veren Kınıklılar da yer aldı. Tamamen gönüllü olarak klipte yer alan Kınıklılar, Kaan Efe bebek için tek yürek oldu. Kampanyaya destek olmak isteyenler Youtube’da yayınlanan klibi izleyerek SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal’ın tedavisi için katkıda bulunabilecek. Her izlenme sonrası elde edilecek gelir, Kaan Efe bebeğin valilik onaylı resmi hesabına aktarılacak böylelikle klip izlendikçe Kaan Efe’ye nefes olacak.

‘KLİP, BAŞKA BEBEKLERE HAYAT OLMAYA DEVAM EDECEK’

Klipten ve kampanyadan elde edilecek para Kaan Efe bebeğin tedavisi için kullanıldıktan sonra da başka bebeklere hayat olmaya devam edecek. Kalan bağış, valiliğin belirleyeceği başka bir SMA hastası bebeğin tedavisine aktarılacak. Kampanyaya Kınık Kaan Efe Gönüllüleri’nin yanı sıra sanatçılar da destek verdi. Kampanyaya paylaşımlarıyla destek veren diğer ünlüler ise Hadise, Gülşen, İlyas Salman, Alişan, Aşkın Nur Yengi, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Işın Karaca, Niyazi Koyuncu, Müfitcan Saçıntı, Bedirhan Gökçe, Ece Erken, Buse Varol, Eylül Su Sapan, Fırat Çelik, Bahadır Tatlıöz, Koray Avcı, İsmail Türüt, Turgay Başyayla, Elif Avcı oldu.

Sanatçıların dışında Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de Kaan Efe klibine ve kampanyaya destek verdi.