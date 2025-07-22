Organizasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Kosova gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 kulüp ve 400 sporcu mücadele edecek. Şampiyona boyunca sporcular, 7 farklı branşta madalya için kulaç atacak.

Açılış Renkli Törenle

24 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da düzenlenecek olan renkli açılış töreni, sporcular, antrenörler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek. Yarışların resmi startını Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin verecek. Şampiyona, 25 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00’daki ödül töreniyle sona erecek.

Uluslararası Katılım, Türkiye İçin Prestij

Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) tarafından da resmî olarak tanınan bu önemli etkinlik, sadece Kınalıada değil, tüm Türkiye adına büyük bir prestij taşıyor. Katılımcı ülke ve sporcu sayısı ile dikkat çeken şampiyona, Türkiye'nin uluslararası düzeyde en fazla bilinen yüzme turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 1000 izleyicinin takip etmesi beklenen organizasyona, İstanbul’dan ve çevre şehirlerden spor severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.