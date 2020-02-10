2017 yılından beri ASKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Cumali Kınacı’ya görev süresinin dolması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı yemeğe katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayata geçirdiği projeler için Kınacı’ya teşekkür ederek, Ankaralılar için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

14 Aralık 2017 tarihinden beri ASKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten, ayrıca vekaleten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Prof. Dr. Cumali Kınacı için, görev süresinin dolması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Göreve geldiği günden itibaren Ankara’nın su ve kanalizasyon alt yapısıyla ilgili birçok başarılı projeye imza atan Cumali Kınacı için düzenlenen yemeğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ’nin üst düzey yöneticileri katıldı.

KINACI’DAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Yaptığı konuşmada çalışma arkadaşlarına sık sık teşekkür eden Prof. Dr. Cumali Kınacı, “ASKİ’de genç arkadaşlarımızın da kendilerini gösterebilmesine önem verdik. Çok güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerine inanıyorum” dedi. ASKİ’nin diğer birimlerden farklı olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Kınacı, şöyle devam etti:

“25 ilçenin 25 bin kilometrekarelik alanına hizmet ediyor. Ankara’daki bir dağın başındaki köylüden de kentteki şehirliden de sorumlu. Talep oldukça fazla… Bakın su olmazsa insan yaşayamaz. Dolayısıyla hayatımızın sürekliliği açısından bütün canlılar için su vazgeçilmez bir unsur ve bunun sürekli aynı kalitede olması lazım. Bu nedenle ASKİ’ye de önemli bir sorumluluk yükleniyor.”

“BANKALARDA KAÇ HESABIMIZ OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUK”

ASKİ’ye geldiği günden bugüne yaşananları anlatan Kınacı, “İlk geldiğimde çok huzursuzluk vardı ve liyakat esasına dayanmayan görevlendirmeler yapılmıştı. Bu da sıkıntılara neden oluyordu. Burada, bütün arkadaşlarla, büyük fedakarlıklarla çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kurumu çok önemli bir noktaya getirdiklerine inanıyorum. Mali konularda bir dağınıklık vardı, bankalarda kaç hesabımız olduğunu bile bilmiyorduk. Bir çalışma yapıldı, bütçe düzeni getirildi ve gelirimizi giderimizi ancak böyle gördük” diye konuştu. ASKİ’nin yaptığı önemli çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Kınacı, “Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar. Gece -10 derecede yağmurlu havada çalıştıklarını biliyorum. Ayrıca, Ankara’da su kayıp kaçak kontrolü çalışmaları da meyvelerini vermeye başladı” dedi.

“HAYATIN HER ALANINDA HİZMET VERİYORUZ”

Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, Cumali Kınacı ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Cumali Beyin yanlış bir hareketini görmedik, aksine bilgisine tecrübesine güvendik. Kendisi ile çalışmaktan mutlu olduk. Gönül isterdi ki daha uzun çalışalım ama olmadı. Bir yere gitmiyor, yardıma ihtiyacımız olduğunda kendisine ulaşabileceğimizi biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz idarecilerin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk insan hayatı ve sağlığı ile ilgili. Bizler belediye olarak insanların doğumundan ölümüne kadar hayatının her anında hizmet veriyoruz. İşbaşına geldiğimizde öncelikli olarak Sayın Cumali Bey ile insan sağlığını ilgilendiren ne varsa onları planladık. Biz, seçmenin bize yüklediği mükellefleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Gece yattığımız zaman vicdanımızın rahat olmasını önemsiyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ, BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Konuşması sırasında, ASKİ yöneticilerinden beklentilerini de anlatan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“14 Şubat’ta yeni mobil uygulamamızı tanıtacağız. Bu mobil uygulama sayesinde Gölbaşı’nda, Keçiören’de bir kesinti olduğu takdirde sadece orada oturanlara duyurabileceğimiz şekilde yayınlar yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Polatlı’da yapılan çalışmanın tümünü canlı yayınladık. Bu konuya da titizlikle yaklaşılmasını bekliyorum. Bir diğer konu ise; Ankara’nın köylerinde artık su musluktan akacak, kanallar köyün ortasından, açıktan akmayacak. Çünkü bu durum insan sağlığını ilgilendirmektedir.”

“BUNDAN SONRA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Yavaş, ilçelerde alt yapıların yenilenmesi için proje hazırlanması gerektiğini belirterek, “Cumali Bey, ‘ASKİ gelirlerine artı olarak 500 milyon dolar bir kredi bulursak Ankara’nın 50 yılını kurtarmış oluruz’ demişti. 1 milyar 200 milyon dolar geçtiğimiz yıllarda ASKİ’den fen işlerine aktarılan tutar. Bu para oraya aktarılmak yerine ASKİ’nin kendi işleri yapılmış olsaydı, bugün ASKİ’de bir problem olmazdı. Su parası şimdi alınan su parasının yarısı kadar olurdu. Belli öncelikler vardır ve burada öncelik ASKİ’nin kendi görevleridir. Şimdiye kadar bu yapılmamış ama bundan sonra bunu yapacağız, daha çok çalışacağız. Hepsinin altından kalkacağımıza inanıyorum. İnsanlar vergilerinin nereye gittiğini görmek istiyor. Bu halkın bir kuruşunu ziyan etmeden bu işleri yapmamız gerekiyor. En iyisini en kalitelisini en ucuza gerçekleştirmemiz lazım. Hepimizin işleri namuslarıdır. ASKİ’de, EGO’da ya da Büyükşehir’de bir yolsuzluk olduğu zaman hepimiz tepeden tırnağa üzülüyoruz. Böyle bir ekip ile biz eski yeni demeden yan yana geldik. Vatandaşa karşı borcumuzu, popülist olmadan ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.