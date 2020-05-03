TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Meclisi Başkanı Osman Ayık, koronavirüs sonrası turizmde alınacak tedbirlerin ölçülü ve uygulanabilir olması gerektiğini belirtti.

Ayık, “Turizmin her bir bileşeni için ayrı ayrı sertifikasyon ya da kurallar getirilebilir. Ancak bu kural ve standartların maksadını aşmayan, ölçülü ve uygulanabilir olması şart. Kimse aşırı ölçüde kurallar getirilmiş bir tatile çıkmak istemez. Kimse ailesiyle arasında 3- 4 metre mesafe koyarak güneşlenmeyi hayal etmez” dedi.

TOBB Turizm Meclisi Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Başdanışmanı Ayık, 2019’u rekorlarla kapatan, 2020 yılında da yeni rekorlar kırması beklenen Türk turizminin, tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle durduğunu hatırlattı. Turizm sektörünün ülke ekonomisi açısından son derece önemli ve stratejik ekonomik faaliyet alanlarından biri olduğunu aktaran Ayık, “Son açıklamalara bakılırsa birinci çeyrekte ciddi kayıp yaşandı. Şu anki gelişmeler çerçevesinde baktığımızda, ikinci çeyrekte de bu kayıpların devam edeceği görülüyor. Dünya turizm endüstrisinin yüzde 45 ile 70 arasında daralacağı söyleniyor ki bunlar çok büyük rakamlara tekabül ediyor. Bu yıl dünya turizminde, 275 ile 400 milyar dolarlık kayıp öngörülüyor” diye konuştu.

‘2020’DE 60 MİLYONA YAKIN TURİST BEKLİYORDUK’

Rekorlarla tamamlanan 2019’un ardından 2020 yılında Türk turizminin hedeflerinin büyük olduğunu belirten Osman Ayık, salgın nedeniyle artık rakamların belirsiz olduğunu söyledi. Ayık, ülke açısından bakıldığında 2019’un çok iyi geçen yıllardan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Tarihi bir rekor kırdık. 2020’de de ön rezervasyonlarımız son derece iyiydi ve yeni bir rekora imza atmak istiyorduk. Sayın bakanın açıkladığı gibi 40 milyar dolarlık gelir hedefimiz vardı. 60 milyona yaklaşan bir ziyaretçi hedefimiz vardı. Bu boyuttaki salgın, hedeflerimizin tamamını belirsiz bir duruma itti. Şu anda herhangi bir öngörüde bulunmak çok zor. Dünyada ne oluyorsa aslında benzer şeyler bizim ülkemizde de olacak. Orada bir ekonomik daralma, turizm sektöründe genel bir daralma varsa aynı daralma bizde de olacak. Dolayısıyla 2019’daki bütün planlarımızı, görülerimizi, beklentilerimizi yenilemek zorundayız. Ancak turizm sektörlerinin bileşenlerinin tamamı durmuş vaziyette. Bizim sektörümüz için en önemli bileşimlerden biri hava yolu taşımacılığı. Hava yolu taşımacılığı dünyada neredeyse tamamen durmuş vaziyette. Dolayısıyla var olan durum üzerinden ileriye dönük öngörüde bulunmak çok zor. Avrupa Birliği’nde başta Almanya olmak üzere birçok ülkede geriye dönüşle ilgili birtakım uygulamalar yavaş yavaş devreye alınmaya başlanıyor. Seyahatle ilgili insanların planlarının nasıl oluşacağını da göreceğiz.”