CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye sorununun taraflarından biri olan Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog içinde olunması gerektiğini savunuyoruz.