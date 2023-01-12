“KİMİNİN ÇÖPÜ, KİMİNİN HAYALİ”

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Serbest resim sanatçısı Özgen Zübeyde Öztürk’ün karışık tarzdaki sıfır atık temalı sergisi Türk Amerikan Derneği’nde açılışı yaptı.

HABER MERKEZİ

Türk Amerikan Derneği sergi salonunda birçok kişinin de katılımıyla gerçekleşen açılışta Özgen Zübeyde Öztürk dönüştürülmüş eserleriyle sıfır atık konusuna dikkat çekti. Atıkların değerlendirilmesinin aynı zamanda yaşanmışlıkla da alakalı olduğunu belirten Öztürk, “Pandemi döneminde evde bulunan malzemeleri kullanmaya başladığımda bu malzemelerin yaşanmışlıkları beni etkiledi. Kiminin çöpü, kiminin hayali olabiliyor. Eski hallerini düşündüğüm, bildiğim malzemeleri eserlerin içerisinde ve süreçte birer sanat eserine dönüştüğünü görmek beni daha çok tatmin ediyor” dedi.

Serginin karışık tekniklerle yapılan eserlerden oluştuğunu belirten Öztürk eserlerin farklılıklarını, “Hiperaktif yapıya sahip bir insanım. Bu yüzden farklı tarzlarda birçok eserim var” diyerek sanatını farklı ruh halleriyle uyguladığına da açıklık getirdi. Misafirlerin ikramlarla ağırlandığı açılışta, sergi için kısa bir zamanda eser seçmek zorunda kaldığını, bu eserleri seçerken zorlandığını belirten Öztürk, daha gün yüzüne çıkamamış onlarca eseri olduğunu zamanla onları da sanatseverlerin beğenisine sunmak istediğinden de bahsetti.

Özgen Zübeyde Öztürk’ün sergisi Türk Amerikan Derneği’nden 30 Ocak’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

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