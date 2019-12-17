Bilim insanları, kent plancıları, hukukçular, stratejistler, çevreciler başta olmak üzere konu ile ilgili bilgi sahibi olan herkes bu Kanal İstanbul denilen çılgın projeye itiraz ediyor ve bu projenin çevreye, kente, ekonomiye vereceği zararları açık, net, somut delillere dayanarak anlatıyor.

AKP Genel Başkanı Erdoğan ise “bakın ne güzel olacak, bu kanalda gemiler, kayıklar yüzecek kanal boyunca güzel bir de şehir inşa edeceğiz” diye anlatıp bilgisayarda hazırlattığı animasyon filmlerini göstererek insanları ikna etmeye çalışıyor…

Ekonomik faydası ne, diye soruyorsun ses yok…

Çevreye vereceği zararları biliyor musun, diye soruyorsun ses yok…

Uluslararası hukuktan doğacak riskleri biliyor musun, diye soruyorsun ses yok…

Yaratacağı diplomatik sorunları biliyor musun, diye soruyorsun ses yok…

Yarın Marmara denizi lağım dolacak, İstanbul çürük yumurta gibi kokacak biliyor musun, diye soruyorsun ses yok…

İstanbul’un tatlı su havzalarını tuzlu su basınca ne yapacaksın, diye soruyorsun ses yok…

Trakya’nın bereketli ovaları tuzlanınca ne yapacaksın, diye soruyorsun ses yok…

Deprem riskinden haberin var mı, diye soruyorsun ses yok…

Kanal inşaatından çıkacak milyonlarca ton kayayı, toprağı ne yapacaksın diye soruyorsun, bak buna cevapları var Marmara’da yapay adalar yapıp üstüne villalar inşa edeceklermiş!

Varsa yoksa yapacağı yeni şehir, dikeceği villalar, kuleler, bu şehirden doğacak ve paylaşılacak kent rantı…

Öyleyse soruyorum bu rantı kime kazandıracaksınız?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da bölgedeki ilçe belediyeleri mi kazanacak bu rantı, yoksa bölgede arsa kapatmış yerli, yabancı arsa spekülatörleri mi?

AKP iktidarının rant yaratmak ve yandaşa rant dağıtarak iktidarda kalmak konusundaki becerisi elbette tartışılamaz, bu konuda hiç kimse onların ellerine su dökemez, elbette bunu biliyoruz.

Rant uğruna çevreyi, doğayı mahvetmek, sanki yeterince dış borç yokmuş gibi ekonomiyi 25 -30 milyar dolar daha borca sokmak, Marmara denizini lağıma çevirip İstanbul’u çürük yumurta kokusuna boğmak iktidarın umurunda olmayabilir ama İstanbullunun ve Türk milletinin umurunda olmalıdır.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir taraftan da bu rant projesine muhalefet edilmesini engellemek için İstanbul tehlike altında, bir gemi kazası olursa İstanbul yanar biter, insanlar ölür, şehir mahvolur diyerek insanları korkutmaya çalışıyor. Peki bu iddia doğru mu ve ortada gerçek, somut bir tehdit var mı?

İstanbul boğazında bugüne kadar kaç kaza oldu?

Bu kazalarda kaç İstanbullu öldü ya da yaralandı?

Kaç bina hasar gördü, İstanbul şehrinde maddi kayıp ve hasar ne oldu?

Yapay bir kanal kaza riskini ortadan kaldırır mı?

Koskoca boğazda kaza yapma ihtimali varda daracık bir kanalda kaza yapma ihtimali yok mu? Madem kaza, sabotaj ya da terör saldırısı tehdidini bertaraf etmek için milyarlarca dolar harcayıp yapay bir kanal inşa etmeyi düşünüyorsunuz neden etrafına hem de çok daha yoğun yerleşime konu olacak dev binalar inşa etmeyi planlıyorsunuz?

Cana gelmedikten sonra, oluşacak maddi hasarları zaten gemilerin sigortaları karşılamıyor mu?

Boğazlarda kazaları önlemenin, kaza riskini azaltmanın başka bir yolu aklınıza gelmiyor mu?

Bizde soru çok da karşıda sanki bir sağır duvar var, duymuyor, işitmiyor, cevap vermiyor sadece işine geleni, işine geldiği gibi ballandırarak anlatıyor.

Üç beş bağımsız medya kuruluşu ve sosyal medya dışında muhalefetin sesini duyuran bu soruları kamuoyuna ileten ve yetkililere soran da yok maalesef.

Bu sorulara ama cevap verirler, ama vermezler bilmem lakin biz sormaya sonuna kadar devam edeceğiz, demedi demeyin.