Ankara’nın Çamlıdere ilçesinin girişinde ahşaptan yapılmış 30 heykel vardı. Bu heykeller, geçtiğimiz günlerde, “Putlara izin vermeyeceğiz” diyen kişiler tarafından parçalandı.

Kızılay Yüksel Caddesi’ndeki Teyze heykeli de çoktandır yerinde yok, muhtemelen çalındı.

Aynı caddedeki Amca heykeli ise bir ara kaybolmuştu ama neyse ki belediye tarafından bakım için götürüldüğü anlaşıldı, tekrar yerine konuldu.

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Heykele yönelik hoyratlıklar yeni değil.

İşte, onlardan çarpıcı birkaç örnek:

-1998’de İzmir-İnciraltı’ndaki Gençlik Parkı’na konulan elinde bayrak tutan genç heykeli, cinsel organı ile kalçasının çok büyük ve belirgin olduğunu belirten belediye yöneticileri tarafından kaldırıldı. Buca Gediz Atölyesi’ne götürülen heykel cinsel organı ve kalçası tıraşlanarak küçültüldükten sonra tekrar yerine konuldu. Heykeltıraş Rasim Özgür, “Belediyenin isteği üzerine heykeldeki fazlalıkları ortadan kaldırdım, bu arada gencin giydiği taytı da pantolona çevirdim. Bunları istemeden yaptım, üzgünüm” dedi.

– Balıkesir-Edremit’te ünlü bir efsanenin kahramanı olan Sarı Kız adına dikilen heykel de 2000 yılında büyük bir tartışmaya yol açtı. İlçenin simgesi konumundaki heykelin göğsünün çok belirgin olduğunu söyleyen FP’liler (Fazilet Partililer) konuyu Belediye Meclisinin gündemine taşıdı, heykelin kaldırılmasını istedi.

– Beyoğlu Cihangir Güzelleştirme Derneği tarafından Cihangir Parkı’na dikilen Cihangir Güzeli adlı heykel de müstehcen bulundu. 2001 yılının yazında beslediği kuzuyu parkta otlatırken dernek üyeleriyle tartışmaya giren bir kişi, “Bu heykel beni bile şehvete getiriyor. 15 yaşındaki çocuklar görünce kim bilir neler olur” diyerek heykeli arkadaşlarıyla birlikte kaidesinden söktü. O kişi yakalanıp gözaltına alınırken işyerine götürdüğü heykel tekrar yerine dikildi.

– Diyarbakır Bağlar Belediyesi bahçesine 2003 yılında konulan kanatlı kadın heykeli, kentte “Şeytan heykeli” tartışması yarattı. Bazı yerel gazeteler, söz konusu heykelin şeytanı temsil ettiğini iddia etti.

– Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 2003 yılında yaptırılan Karacaoğlan heykeli saldırıya uğradı. Heykeldeki saz parçalandı. Ancak bir süre sonra yerine yeni bir saz yapıldı.

– İzmir’in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur’un 2006 yılında Atatürk heykelinin yanına yaptırdığı kadın ve erkek figürlü heykellerin kendisine ve eşine ait olduğu öne sürüldü. Heykeli iki arkadaşıyla birlikte yapan Heykeltıraş Zafer Dağdeviren, “Başkan’ın yüz tipini beğeniyorduk. Yüz tipi uygun olduğu için kendisinden esinlendik” dedi. Tartışmaların büyümesi üzerine başkan ve eşine ait olduğu belirtilen heykeller kaldırıldı.

– Ünlü filozof Diyojen’in doğduğu kent olan Sinop’a 2006 yılında dikilen heykeli de tartışma yarattı. MHP İl Başkanı Mehmet Şimşek, “Sinop’ta birçok sorun varken 50 bin liraya heykel dikilmesinin anlamsız buluyoruz. Elinde fenerle ‘Adam arıyorum adam’ diye dolaşan biri Sinop halkına hakaret etmiştir. Sinop’ta adam mı yok?” dedi

– 2008 yılında, “hadım edilen at heykeli” tartışması yaşandı. Denizli’de CHP İl Başkanı Ali Kavak, Denizli belediye binasının önündeki Atatürk heykelindeki atın cinsel organının muhafazakar bir partinin üyelerince koparıldığını iddia etti.