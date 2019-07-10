Kim “ya herro ya merro” diyecek?

Son dönemde yaşadığımız uluslararası olaylar karşısında AB ve ABD bizim nasıl bir tavır içinde olacağımızı merakla bekliyor. Yanlış anlamayın hükümetin tavrı net. Türkiye doğu Akdeniz’in petrol ve doğal gazından hak almak konusunda kararlıdır ve bu tavır doğrudur. Her kesim bu duruşu desteklemelidir.





Muhtemelen karşımıza çıkacak, yaptırımlar ekonomik ve siyasi sorunlar ile karşı karşıya geleceğiz. Türkiye bunlara zaten alışıktır. ABD Başkanı Johnson mektubu ve İnönü tarafından verilen, “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orda yerini alır” yanıtı unutulmamalıdır…

1974 Kıbrıs barış harekatı ve akabinde ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ağır silah ambargosu vardır. Türkiye 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe devletini kurduğunu açıkladı. 1975’te ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını iptal etti. Türkiye’de bulunan tüm ABD üsleri incirlik dahil kapatıldı.

Bu üslerin kapatılması sonucunda, İsrail’in güvenliği tehlikeye girdiğini düşünen, Başkan Jimmy Carter ve ABD kongresi Eylül 1978 tarihinde ambargoyu kaldırdı. Bu ambargo, ülkeye büyük bir ders olmuştu.

Başbakan merhum Turgut Özal iktidar olduğu dönemde, Savunma Sanayii Fonu’nu kurdu ve bugün bu fon sayesinde ülke silah sanayisini çok ciddi noktalara geldi.

Bazen, tüm sıkıntılar aynı zamanda bir araya gelir. Belki tüm sıkıntıların bir araya gelmesi, hepsinin aynı zaman içinde çözülmesini de beraber getirebilir. Halkımız bilir, bazen hayır zannettiğimiz şer bazen şer zannettiğin hayırdır.

Şimdi, problemleri sıralayalım, S-400, F 35, Doğu Akdeniz gaz ve petrol.

S-400’ler yolda ve ABD kongresi yasaları gereği mutlaka yaptırım uygulamak zorunda… Trump her ne kadar bizim heyete Washington da mavi boncuk vermiş olsa bile, elinden bir şey gelmez.

Avrupa Birliğinin de S-400’ler ile doğu Akdeniz ve Kıbrıs Rum kesimi haklarını savunmak adına Türkiye’ye ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulaması muhtemeldir. Türkiye’nin yurtdışı finans ihtiyacının elzem olduğunu bildikleri için ekonomik baskılar daha çabuk gelebilir.

AB, ABD ve diğer ülkelerin nerdeyse tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadığı için, bir bütün halinde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görüyor, Türk askerini ise işgalci kuvvet olarak değerlendiriyor. Kıbrıs Rum bölgesinin Avrupa Birliği üyesi olması, AB’yi bizim aleyhimize hareket ettirecektir.

Kıbrıs Rum yönetimi adanın tamamının kendilerine ait olduğunu ve bu iddia doğrultusunda uluslararası dev enerji şirketleri ile arama sondaj anlaşmaları yapmıştır.

Ve karşımızdaki ortak ülkeler, İsrail ( one minute sonrası bizi hiç sevmediler) Mısır ( biz onları, onlar da bizi düşman görmekte), Katar ( dost zannettiğimiz ülke), Yunanistan ( yeni Yunan hükümeti sağ tandanslı ve Türkiye’ye karşı şahin olması muhtemel), Lübnan, ABD ve Fransa ( her şeye karşı olan ülke)

Bu durumda Türkiye neler yapabilir?

S-400’leri aldığımıza göre, Türkiye’ye F 35’leri vermeleri zor. Özal döneminde yapılan ve Türk Hava kuvvetlerinin savaş uçaklarının yüzde 80’nini oluşturan F 16 uçaklarının ömürlerini tamamlamak üzere olduğundan, yeni uçaklar üretmek veya üretene kadar bir üreticiden almamız gerekir.

Fransa’nın, Mirage uçaklarını satması pek mümkün olmadığı için, biz savaş uçaklarını Rusya veya Çin’den almak zorundayız. Çin’in üstün teknoloji ile yeni ürettiği savaş uçakları teknolojik olarak Rusya’nın SU 35 veya SU 57 uçağından daha üstün olabilir.

Doğu Akdeniz’de gaz üretimi ve Avrupa’ya boru hattı ile ulaştırılması Rusya’nın işine gelmez, çünkü şu anda Avrupa’nın ağırlıklı tedarikçisi Rusya’dır. Doğu Akdeniz gazı rakiptir ve Rusya gazını satamaz ise ekonomik olarak zarar görür.

Türkiye Rusya ile ortak olarak doğu Akdeniz gazını geliştirse ve Avrupa’ya Türkiye üzerinden pazarlar ise maddi kaybı olmaz.

Akdeniz’de yaklaşık 210 savaş gemisi zaten mevcut, Rusya Lazkiye’deki askeri üslerinden Türkiye lehine giriş yapabilir. Ayrıca Suriye’de Rusya ile problem yaşama ihtimalimiz azalır.

Daha da ileriye gidersek, Çin bu gaza ortak olmak isteyebilir. O zaman Akdeniz’e Çin donanması yine Türkiye lehine dolaşmaya başlayabilir. Zaten Çin ile ipek yolu projesi oluşma safhasında iken daha kolay anlaşılabilir. Hatta Çin’e KKTC’de üs verelim!

Biraz daha ileri gidelim, 45 yıldır kapalı tutulan ve Türk askeri kontrolünde olan, Kıbrıs’ın Maraş bölgesini turizme açalım, plan ve projelerini dünya ile paylaşalım.

Bunlar Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve AB ve ABD ile kopması demektir. Bunu Türkiye göze alabilir mi?

Daha da önemlisi acaba AB ve ABD göze alabilir mi?

Kim “Ya Herro ya Merro” diyecek? Türkiye mi Amerika mı, Avrupa Birliği mi?