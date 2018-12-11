Kim Milyoner Olmak İster’e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.

Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Atv’de ekrana gelen, Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı. Murat Yıldırım süreyi durdurarak soruyu tekrarladı ve yarışmacı soruyu joker kullanmadan doğru cevapladı.

Yarışmada Murat Yıldırım’ın yönelttiği soru şöyleydi.

İçine peynir, kıyma patates benzeri malzemeler konularak yufkadan hazırlanan yağda veya sacda kızartılan hamur işi nedir?

A– GÖZLEME

B– BEYRAN

C– KISIR

D– FAVA

Yarışmacı bu soruda önce gözleme yanıtını vermek istedi ama sonra şüpheye düştü. Seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de Gözleme seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.