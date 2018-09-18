Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile ilgili, “Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız.”

Erdoğdu: “Neymiş ‘Katar emiri bu uçağı hibe etmiş’ Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, dün açıklanan işsizlik verilerini hatırlatan Erdoğdu, en çok istihdamın sağlandığı yaz aylarında bile işsizliğin 2 rakamlı hanelere çıktığını söyledi.

‘GERÇEK İŞSİZLİK ORANII YÜZDE 18’DİR’

Yüzde 10.2 işsizlikle karşı karşıya kaldıklarını belirten Erdoğdu, şunları söyledi:

“Ancak bu resmi işsizlik rakamıdır. Bunun içinde iş bulma umudunu yitiren milyonlarca insan yok. Birkaç aylığına ya da birkaç günlüğüne geçici işlerde çalışan işsizlerin sayısı bu rakam içinde yoktur. Geniş tabanlı işsizliğe bunlarda eklendiğinde 6 milyon 600 bin şu an itibariyle işsizimiz vardır. Bu rakam Türkiye’nin 2’nci büyük kentinin işsizlik kenti olduğunu göstermektedir. Gerçek işsizlik oranı yüzde 18’dir ve burada en acı olan da genç işsizliğidir. 2 milyon 868 bin gencimiz işsiz güçsüz evde oturmaktadır. Üstelik bu 2 milyon 868 bin gencimizin 1 milyon 190 bini üniversite mezunudur.”

‘HERKESİN VİCDANINI KANATTI’

Son 5 yılda 500 bin esnafın kepenk kapattığını belirten Erdoğdu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son 8 ayda 72 bin esnaf kepenk kapatmış durumda. Geçen sene bu zaman bu rakam 62 bindi ve geçen 8 ayın sadece 1 ayı kriz kabul edebileceğimiz ay içerisindeydi. Ne yazık ki önümüzdeki aylarda Türkiye’nin düştüğü bu dipsiz kuyuda hem işsizliğin, hem iflasların çok artacağını görüyoruz. Bunlar bir sosyal çalkantıya yol açacak. Bunun ilk işaretlerini görmeye başladık. 3’üncü havalimanında çalışma koşullarını bütün Türkiye gördü. 3’üncü havalimanı işçilerinin tahta kurularıyla dolu o yataklarda uyurken, servisler önünde saatlerce bekletilirken, ücretleri SGK primlerinden ve vergiden kaçırmak amacıyla elden ödenirken, gayrı insani bu işçilere davranılırken ve bu işçilerin en masum, en haklı, en dürüst, en namuslu talepleri karşısında jandarmalar ve polislerin bu işçileri kelepçeleyip karakola götürmesi herkesin vicdanını kanattı”

‘İŞSİZLİK FONU’NUN KAYNAKLARI İŞSİZLERE AKTARILMALIDIR’

Ekonomik krizin sadece şirketler ve bankaları vurmayacağını ifade eden Erdoğdu, daha sonra şunları söyledi:

“Ekonomik kriz ağırlıklı olarak asgari ücretlileri, çiftçileri ve işçileri vuracak. Eğer işçiler, çiftçiler ve esnaf bu şekilde polis zoruyla bastırılmaya devam ederse bu insanların eşleri ve çocukları daha kötü beslenecek. Daha kötü okullara gidecekler, daha çok borçlanacaklar ve seslerini çıkarmasına imkan vermezlerse bir gün bu birikmiş öfke bir sosyal patlamaya yol açabilir. Oysa hükümetin görevi bu kriz döneminde ücretli çalışanları, çiftçileri ve öğrencileri korumak amacıyla sosyal koruma programları oluşturmaktır. Mesela İşsizlik Fonu’nun kaynakları karayollarındaki müteahhitlere değil doğrudan işsizlere, çiftçilere aktarılmalıdır.”

‘BU UÇAĞIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ’

Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet uçağa da değinen CHP’li Erdoğdu, şöyle konuştu:

“Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Bu insanlar işsizlikte kırılırken, esnaf her gün kepenk kapatırken, işçiler eli kelepçeli bir şekilde tutuklanırken 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız, haramdır. Üstelik halkın öfkesinden korktuğunuz için bir de ‘bu hibe edildi’ gibi üçüncü sınıf yalanlarla bunu kapatamazsınız. Bu uçak satılıktaydı. Katar emiri bu uçağı satıyordu, Ocak ayından itibaren görüşmeler yapıldı. Bu uçak alındı. Neymiş ‘Katar emiri bu uçağı hibe etmiş’ Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder. Katar halkı Katar emirine bunun hesabını sormaz mı? Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı 550 milyon sterlinlik bir hediye alabilir mi? Kalem mi hediye ediyorlar size? 550 milyon sterlinlik uçağı alacaksınız, üstüne elinizde 13 tane uçak, 3 tane helikopteriniz var. Toplam 18 kişisiniz kabinede. Şu Varank’ın düştüğü duruma bakın. Endonezya bakanı tarifeli seferle giderken beyefendi kendi uçağına davet etmiş, bir de utanmadan bu görüntüleri veriyor. Millet yoksulluktan kırılıyor, millet çocuğuna harçlık veremiyor 550 milyon sterlinlik uçağı güya hibe almışlar. Bu haramdır, bu uçağın peşini asla bırakmayacağız. Onlar gerçeği açıklamak zorunda kalacaklar.”

‘CHP ŞİMDİYE KADAR İŞ BANKASI’NDAN BEŞ KURUŞ ALMAMIŞTIR’

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin açıklamasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“İş Bankası’nı bu tartışmalar ile yaralamaya, İş Bankası’nın borsadaki hisselerini düşürmeye, Türkiye’nin en saygın kurumunu küçük düşürecek tartışmaların içerisine girmek istemiyoruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu değiştirme gücü yoktur. Ona da tavsiyem, İş Bankası bu ülkenin krizden çıkması amacıyla kurumsal birikimiyle, sermaye gücüyle, personel kalitesi ile temel kalesidir. Sakın bu kaleye saldırmasın, memlekete yazık olur. Dün itibariyle İş Bankası hisseleri yüzde 5 değer kaybetti. Şunu da söyleyelim, İş Bankası’ndan şimdiye kadar CHP beş kuruş almamıştır. Yönetiminde sadece bir temsil yetkisi vardır, yönetimine karışmıyoruz.”