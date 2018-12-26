Pazartesi günü, Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, ilk kez Kim ve kocası Kanye West’in Los Angeles yakınlarındaki konaklarında düzenlenen ailenin yıllık Noel Arifesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dekor çoğunlukla beyazdı ve masraftan kaçınılmadı; Sahte karla kaplı zeminleri bile vardı ve devasa bir dağ ve iglo inşa ettiler.

Khloe ve Kim Kardashian

Aile dostu John Legend, Jennifer Lopez ve ortağı Alex Rodriguez ve Paris Hilton’un da yer aldığı konuklar için özel bir konser verdi.

Kim, Kanye West ve üç çocuğu ile kız kardeşi Khloe Kardashian ve kız kardeşi True Thompson gibi arkadaşları ve aile üyeleri de dahil olmak üzere etkinlikten birkaç fotoğraf ve video yayınladı.



Christina Aguilera, Toni Braxton and Kim Kardashian

Kısa bir aile tatilinden Meksika’ya yeni dönen Kourtney Kardashian, en küçük oğlu Reign Disick’in bu sevimli videosunu da çekti.

Kış Temalı 2018’e veda partisi!

Ayrıntılı kış teması, evin dışıyla sınırlı değildi; Kim cömert beyaz bir dekor sergileyen malikanenin ender görüntülerini paylaştı. Buna “Kış Harikalar Diyarı Whoville” dedi.