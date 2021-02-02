Kilometresi Yüksek Araçlara Rağbet Arttı

2020 Aralık ayında tüketiciler pandemi sebebiyle hem kısıtlamaların devam etmesi hem de kış aylarının etkisiyle zamanlarının çoğunluğunu evde geçirirken, fiyatlardaki yüksek artış ve kurun da etkisiyle araç almayı ötelemiş, ay sonuna doğru bu etkenler fiyatlarda yaklaşık %15 civarında düşüşe neden olmuştu.. Ocak 2021 itibari ile aşılama çalışmalarının başlaması, vaka sayılarının düşmeye başlaması yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin sinyallerini veriyor. Sinyalleri alan tüketiciler, bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı.

arabam.com’da önceki aylara nazaran 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki ve kilometresi yüksek olan araç ilan sayılarındaki artış, tüketicinin bütçesine uygun araç arayışında olduğunu destekliyor. 2020 boyunca 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı bulunmazken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %7’lik dilimi oluşturuyor.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ocak ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ocak ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

Fiat Yükselişte

Renault, Ocak ayında da birinciliğini koruyor. Aralık ayında Volkwagen ikinci sıradayken, Ocak ayında %4 artış göstererek ikinciliği Fiat alıyor. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. Ocak ayında Mercedes Benz ve BMW ilk 10 listesinden düşüyor.

Düz Vitesli Araçlara Olan İlgi Daha da Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında Ocak ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Üstelik düz vitesli araçlar %4’lük artış ile %69’luk dilimi oluşturuyor , yarı otomatik vitesli araçların ilan oranında ise %3 düşüş gözlemleniyor. Düz vitesli araçlarda yakıt tüketimi daha az olduğundan ve otomatik vitesli araçlara göre daha ucuz olduğundan tüketicilerin uygun bütçeli araçlara yöneliminin olduğunu söylemek mümkün. Otomotik vitesli araçların ilan oranı ise %16 olarak devam ediyor