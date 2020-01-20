Semt pazarları vatandaşların beklentilerini karşılamıyor. Pazarlarda satılan sebze ve meyvelerin fiyatları da adeta market fiyatlarıyla yarışıyor. Bu durum vatandaşın alış veriş yapamadan pazardan eli boş dönmesine yol açıyor.

Elindeki pazar filesini dolduramayan vatandaş nasıl geçineceğini, ayın sonunu nasıl getireceğini bilemediğini dile getirerek mutfak masraflarını bile karşılayamaz hale gelmekten şikâyetçi.

Vatandaşlar artık kiloyla değil, taneyle alışveriş yapmak zorunda kalıyor.

Pazarda sohbet ettiğim vatandaşlardan bazıları, “Yeni asgari ücret bizi hayal kırıklığına uğrattı. Asgari ücrete yapılan zam hiçbir yaramıza merhem olmadı. Kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar. Artık bir Pazar torbasını bile doldurmakta bile güçlük çekiyoruz” diyerek mağduriyetlerini dile getiriyorlar.

Pazarcılar da vatandaşın eskisi gibi alışveriş yapamamasından şikayet ediyorlar ve, “vatandaşın alım gücü düştü pazara gelenler taneyle istiyor. İki tane domates, üç tane salatalık alıyorlar. Eskiden kilo ile alan, şimdi tane ile alıyor. Haliyle vatandaşın durumu bizi de olumsuz etkiliyor. Bizler de evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz” diye dert yanıyorlar.

Bakkal, manav gibi küçük esnaf ise, “Asgari ücretli kirasını mı versin, elektriğini mi versin, çocuk mu okutsun? Onlara da hak vermek zorundayız. Biz de çoğu zaman zararına satmak zorunda kalıyoruz. Eskiden insanlar 5 kilo – 10 kilo birden alırdı, kuruturdu, konserve yapardı. Şimdi bir şey alırken kılı kırk yarıyor. O parayla şundan da alırım diyor. Bizim de farklı değil. 15-20 liraya aldığımız ürünler şimdi 40-50 lira. Asgari ücretliye verdikleri 214 lira zammı, 400 lira olarak geri aldılar.” diye şikayet ediyorlar.

Bu arada vatandaşın borç yükü artınca icra dosyaları da dağ gibi büyüdü. CHP tarafından hazırlanan rapora göre, icra dairelerinde 20 milyon 662 bin dosya derdest halde bulunuyor. Bankaların, borçlarını ödeyemediği için ‘kara listeye aldığı kişi sayısı ise 3 milyon 763 bine yükseldi.

Rapora göre 1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 9 milyon 18 bine ulaştı. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı ise 6 milyon 854 bin oldu. İcra dairelerinde 23 Aralık itibarıyla toplam 20 milyon 662 bin dosya bulunuyor.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızın bu zor durumlarının son bulması en büyük temennimiz.