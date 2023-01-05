Kilis’te, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru ağır yaralandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru Şerif Kara (39), ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Kara yönetimindeki 31 TZ 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şerif Kara, ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kara’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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