Kilis’te sahte içki operasyonu

İnternet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 2 milyon 700 bin liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.