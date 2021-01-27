Kilis’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE’nin Dörtkonak köyüne bağlı Edire Yaylası’nda akademisyen Prof. Dr. Raif Kandemir ile Doç. Dr. Coşkun Erüz'ün yaptığı saha incelemesinde, 160 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen fosil ağaç ve onların kalıntılarında, 2 yeni ağaç türü keşfedildi. Bilim dünyasını heyecanlandıran keşifle, elde edilecek yeni bulguların, uluslararası literatüre kazandırılması hedefleniyor.