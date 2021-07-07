Kilis’te belediye binasından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, dünya ve Türkiye'de aşılama hızlanırken normalleşme adımlarıyla birlikte yeni bir stres faktörünün kendini göstermeye başladığına dikkat çekti. Özaktaç, "Mağara Sendromu (Cave Syndrome) olarak adlandırılan bu durum, bir yılı aşkın süredir iş ve sosyal hayattan uzak şekilde evde, karantina/izolasyon süreçlerinde yeni rutinler oluşturmuş olan kişilerin pandemi öncesindeki iş ve sosyal hayatlarına geri dönmeleri konusunda duydukları kaygı ve korkuyu ifade ediyor" dedi.