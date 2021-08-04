Kilis’te, ağıldan koyun hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, ağıldan 30 koyun çalan M.A., jandarma tarafından yakalandı. Koyunlardan 20’si bulunurken, satılan 10’unun da parası sahibine teslim edildi.

Tahtalı Mahallesi’nde besicilik yapan Yusuf Özpolat, ağılındaki 30 koyununun çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma başlatan jandarma, koyunların M.A. tarafından çalındığını saptadı. Şüphelinin adresine baskın düzenleyen ekipler, ağılda çalınan koyunlardan 20’sini bulurken, 10’unun da satıldığını belirleyerek, parasına ulaştı. Koyunlar ve para sahibine teslim edilirken, M.A. da gözaltına alındı.

Yusuf Öztopal, hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtip, jandarmaya teşekkür etti.

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