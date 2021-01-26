Kilis’te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda hırsızlıkların A.Ö. ve Z.A.K. tarafından yapıldığı belirlendi. 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede ayrıca şüphelilerden A.Ö.’nün 11, Z.A.K.’nin ise 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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