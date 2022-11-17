Kılıçdaroğlu’ndan sığınmacı açıklaması

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Kemal Kılıçdaroğlu, Murtaza Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’ndaki 6 lider birlikte, 5 yıl içerisinde ülkenin temel sorunlarının tamamını çözeceklerini belirterek

, “Sorunları yıllardır çözemediler. Benim bu konuda uzun uzun konuşmaya niyetim yok. Uzun uzun kalmaya da niyetim yok. 5 yılda Türkiye’nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz. Biz barışı, huzuru ve beraber yaşamayı istiyoruz. Haksızlığa uğrayanlar var. Mahkemeden beraat ettiği halde beni göreve iade etmiyorlar diyenler var. Hiç kimse endişe etmesin. Bütün haksızlıkları bitireceğiz. Adaleti hep birlikte bu ülkeye getireceğiz’’ dedi.

‘SURİYELİ SIĞINMACILAR KENDİ İRADESİ İLE GİDECEKLER’

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Kemal Kılıçdaroğlu, son 10 yılda yaşanan sorunların ancak akıl, bilim ve birikim ile çözüleceğini belirtti. Tüm sorunların çözümü için 6 lider bir arada çalıştıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu sorunlardan en önemlisinin sığınmacılar olduğunu kaydetti. Gereken tüm şartlar oluşturularak, barış ve huzur ortamı olduğunda Suriyeli sığınmacıların kendi iradeleri ile ülkelerine döneceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Son 10 yılda Suriye’de yaşanan sorunların Kilis’e ciddi yansımaları var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Sorunlar akıl, bilim, bilgi ve birikim ile çözülür. Kavga ederek sorunu çözmüş değil, büyütmüş olursunuz. Herkesin sorunsuz bir şekilde kazanmasını istiyoruz. Herkesin huzurlu olmasını, her evin bereketli olmasını istiyoruz. 6 lider bir aradayız ve bu sorunların çözümü için kararlıyız. Millet İttifakı ile bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz. Çiftçinin ektiği ürünün alın terinin karşılığını vereceğiz. Herkes bilsin ki; ben 5’li çetelerin değil, esnafın, çiftçinin, üreten sanayicinin adamıyım. Bana oy verir, vermez o ayrı bir konu ama ben herkesin hakkını savunurum. Esnafın, çiftçinin ve üreticinin kazanması lazım. Suriyeli sığınmacılar kendi özgür iradeleri ile ülkelerine gidecekler. Burada soruyoruz, kendilerine barış olsun, huzur olsun, gideriz diyorlar. Biz huzuru ve barışı sağlayacağız. Orta Doğu’da egemen güçlerin oyunları var. Biz ırkçılık yapmadan kimseye kötü gözle bakmıyoruz. Onları akrabalarımız olarak görüyoruz ama onlar kendi ülkelerinde huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Hem Suriye’de hem Türkiye’de huzuru sağlayacağız.”