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7 Mayıs 2019
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
Öne Çıkan

Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması

Editör Editör

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ardından, bugün parti genel merkezine girişte basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle yapacağı toplantı için genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, “Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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Editör -
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60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.

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“Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ise diüretik etkiye, yani kişinin sık idrara çıkmasına ve fazla sıvı kaybetmesine sebebiyet verdiğinden özellikle sahurda önerilmez” dedi.

“Sahurda çay değil yoğurt tüketin”

Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, hangi tür kalp hastası olursa olsun, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmak için ilaçlarını aksatmaması gerektiğini söyledi.

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