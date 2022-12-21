Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li ve AK Parti’li belediyelere teşekkür (2)

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FİNİKE’DE BALKON KONUŞMASI

Antalya’da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinin ardından Finike ilçesini de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, park alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Finike Belediyesi’ne ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, dışarıdaki vatandaşların ‘balkon, balkon’ sloganları üzerine belediye binasına ait balkona çıkarak buradan kısa bir konuşma yaptı.

‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganlarıyla balkondan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim, Türkiye bu karanlık tabloyu kesinlikle hak etmiyor ve kesinlikle bunu aşacağız ve bunu aşmanın yolu sizden alacağımız destek. Huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor, hiç endişe etmeyin, onu emekli etmeye söz verdim” dedi.

Park ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu’na bir kadın, “İkinci Kemalimiz olun ne olur” diye seslendi. Kılıçdaroğlu, “Halledeceğim meraklanmayın” diye yanıt verdi. (DHA)

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