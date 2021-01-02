Kılıçdaroğlu’ndan Beylikdüzü’nde cemevi ve cami ziyareti 

Sevda SARIKAYA – Kubilay ÖZEV – İstanbul DHA – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’ndeki Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile İbrahim Cevahir Camii’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’ndeki Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile İbrahim Cevahir Camii’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’na, cemevi ve cami ziyaretlerinde, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Gülüzar Emecan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, her iki yapı hakkında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından bilgilendirildi. Ziyaretin cami bölümünde Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı’na, İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu da katıldı. Cami bahçesinde bir süre dinlenen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ailesiyle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Esenyurt’taki Yuvamız İstanbul kreşini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu son olarak Esenyurt Haramidere’deki İSKİ şantiyesi oldu. Kılıçdaroğlu burada İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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