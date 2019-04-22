Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından öğrenciler rayların altındaki toprağın boşalması halinde, ulaşım merkezine ve trene uyarı yazısı gönderen sistem geliştirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35'i aktif görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"