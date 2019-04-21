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21 Nisan 2019
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Kılıçdaroğlu’na saldırı… Şehit erin cenazesinde şerefsizler yumruk attı

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

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Kılıçdaroğlu’na saldırı. Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde arbede yaşandı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, protestoyla karşılaştı. Tartışmaların ardından çıkan arbedede Kılıçdaroğlu’na saldırı girişiminde bulunuldu.

Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale ettiği, Kılıçdaroğlu’nun bir eve alındığı ancak evin de taşlandığı sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şehit cenazesine katılan CHP ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korunması için gerekli güvenlik önlemi alınmaması büyük tepki yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP TBMM grup başkan vekili Levent Gök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara milletvekilleri Yıldırım kaya ile Murat Emir ile CHP Genel Başkan baş danışmanı Kenan Nuhut eşlik ediyordu.

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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