Kılıçdaroğlu’na saldırı… Şehit erin cenazesinde şerefsizler yumruk attı

Kılıçdaroğlu’na saldırı. Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde arbede yaşandı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, protestoyla karşılaştı. Tartışmaların ardından çıkan arbedede Kılıçdaroğlu’na saldırı girişiminde bulunuldu.

Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale ettiği, Kılıçdaroğlu’nun bir eve alındığı ancak evin de taşlandığı sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şehit cenazesine katılan CHP ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korunması için gerekli güvenlik önlemi alınmaması büyük tepki yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP TBMM grup başkan vekili Levent Gök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara milletvekilleri Yıldırım kaya ile Murat Emir ile CHP Genel Başkan baş danışmanı Kenan Nuhut eşlik ediyordu.