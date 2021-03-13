Kılıçdaroğlu’na esnaftan bozuk yol tepkisi ek fotoğraf

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15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
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Caminin bahçesinde bir kadının kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikildi
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