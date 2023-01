Kılıçdaroğlu: Yüzde 1 karla depremzedeler konut sahibi olacak (3)

- Reklam -

‘KİMSENİN İNANCI, KİMLİĞİ, YAŞAM TARZI AYRIMCILIK NEDENİ OLMAMALIDIR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Roman Buluşması Programı’na katıldı. Programda Roman vatandaşların dans gösterisi beğeni topladı. Etkinlikte Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları yer aldı. Programda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin hakları var. Hak istemek, adaleti istemek aynı zamanda mücadele etmek demektir. Aynı zamanda hak talebini yerine getirenlerin yanında durmak demektir. Belki Türkiye’de ilk kez böylesine güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. 58 belediye başkanımız, buraya 58 ayrı bölgeden Roman kardeşlerimizi getirdiler. Romanların hakları uzun süre görmezden gelindi. Bir şeye inanmanızı isterim adalet, hak talebinde bulunan herkesin yanında oldum. Kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı ayrımcılık nedeni olmamalıdır” dedi.

‘SİZDEN TEK İSTEĞİM YANIMDA OLUN VE BİRLİKTE YÜRÜYELİM’

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Roman milletvekilini CHP’nin meclise getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “CHP toplumun her kesimiyle ilgilenen, her kesimin sorunlarına çözüm üreten bir parti demektir. Sizden istediğim sandığa gidince 6 okun altına mührü basmaktır. Mahkum ailelerin durumunu da biliyorum, sorunlarınızı da biliyorum. Haksız yere tutuklananları da biliyorum, bu ülkede adaletin olmadığını da biliyorum. Bay Kemal’in kavgası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne adaleti getirme kavgasıdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Ülkenin her karış toprağına adaleti getireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye mücadelesidir. Aile destekleri sigortası ile her aileye asgari bir gelir getirme mücadelesidir. Sizden tek isteğim yanımda olun ve birlikte yürüyelim. Birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım” diye konuştu.

​Programın devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

