Kılıçdaroğlu: Yüzde 1 karla depremzedeler konut sahibi olacak (2)

KARABAĞLAR’DA OKULUN TEMELİNİ ATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Orhan Kemal İlk ve Ortaokulu temel atma törenine katıldı. Törende CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti meclis üyeleri ve çok sayıda partili de yerini aldı. Abdi İpekçi Mahallesi’nde 14 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek okulun 32 derslikte yaklaşık bin öğrenciye öğrenim vermesi amaçlandığı belirtildi.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temel atılırken en mutlu olduğu tesislerin okullar olduğunu söyledi. Her anne, babanın evladının iyi eğitim alması için okullara başvurduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, çocukların okula gitmesinin önemli olduğuna da vurguladı. Karabağlar’da uzun yıllar süren okul özlemini sonlandırmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Karabağlar bölgenin sorunları en yoğun ilçelerden biri. Yerel yöneticilerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bugüne kadar buraya bir okul yapılmadıysa bizden önce Karabağlıların sorgulamasını isterim. Neden 20 yıldır yapılmadı buraya okul? Karabağlı evlatlarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. Çalışacak sosyalleşecekler. Kendi ülkelerine yararlı insanlar olacaklar. Okulun adı çok daha önemli; Orhan Kemal. Arka sırada kalanların hayatını yazan, öyküleştiren bir edebiyatçıdır. Bu ismin verilmesi de benim için son derece değerli. Sayın başkan telefon açtı ‘okula hangi ismi verelim’ diye. Ben önerdim. Her tesis güzel ama okullar daha güzel” dedi

Konuşması sırasında bir sözleri daha bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘Tüm vatandaşlara eşit davranın’ dedim. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız buna fakir mahallelerden başlayın. O mahallelerde kreşler, okullar yapacaksınız. Anne güven içinde gelip çocuğunu kreşe bırakacak. Taziye, düğün alışverişe gittiğinde çocuğunun arkadaşlarıyla beraber sosyalleştiğini bilip, güven içinde evladını alacak. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, uygar bir ülkeyi inşa etmekte kararlıyız. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde gelir güvencesinin olmasını istiyorum. Bu nedenle ‘Aile Destekleri Sigortası’ diye yeni bir alanı getireceğiz. Hiçbir aile ‘Yoksulum’ demeyecektir. Sosyal yardımları yaparken, yoksul insanların onurunu koruyarak yapacağız. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur” diye konuştu.

‘HALKI KUCAKLAYACAĞIZ’

Konuşmasında Karabağlar’da bir dönem oy oranlarının düşük olduğunu da ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İnanıyorum bundan sonra Karabağlı oyunu kullanırken elini vicdanına getirip, ‘helal olsun’ diyecek. Bu okulu yapan belediye başkanına ve partiye, milletvekillerine destek verecekler. Ben de gurur ve onur duyacağım. Halka hizmet ederseniz karşılığını alırsınız. Okulunuz hayırlı uğurlu olsun. Kısa sürede bitecek. Çocuklar eğitime başlayacak. Bir şey daha istiyorum. Çocukların beslenme çantalarını mutlaka doldurun. Okula giden çocuğun karnı doymalı. Yapmadılar, biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz, garibanların partisiyiz. Sıradan değil Kuvayımilliyeci bir partiyiz. Biz 100 yıllık geleneği olan bir partiyiz. Halkı kucaklayacağız. Karabağlı kardeşlerimin Anadolu’nun değişik kentlerinden geldiğini biliyorum. Onların geleneklerinin yaşaması lazım. Karabağlar’ı bölgenin incisi haline getirmek belediyemizin görevi. Okula giden çocuklar burada asfaltın kirlenmemesi gerektiğini düşünüp ayakkabısını çıkarıyor. Biz de asfaltsız yerlerde büyüdük. Toz duman içinde gittik. Ama şimdi 21 yüzyıldayız ve Gazi Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çalışacağız. Alın teri dökenlerin kazandığı bir ülke inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden 85 milyon yurttaşımızı kucaklayacağız. Okulumuz hayırlı olsun. Çocuklarımızın okul çantalarına da bakın. Beslenmenin dışında kalemlerine, boyalarına da bakın onları da sağlayın. Alamayacak olanların yanlarında olacağız.”

‘ÇOCUKLARIN ÇİLESİ SON BULACAK’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de temel atma töreninde yaptığı konuşmada göreve başladıktan 6 ay sonra yoksulların yaşadığı mahallelerde kronik sorunları çözmek için acil çözüm ekibi oluşturduklarını söyledi. Belediyenin farklı birimlerinden uzmanların şehrin arka mahallelerindeki sorunları çözmek için çalıştığını kaydeden Soyer, “Abdi İpekçi Mahallesi’nde 60 yıldır hiç okul olmadığını, çocukların yol olmayan bir araziden zorluklarla yürüdüğünü tespit ettiler. Mahalle halkının en büyük talebi bir okul inşa edilmesiydi. Biz de belediyenin imkanlarını seferber edip il milli eğitim müdürlüğü ile protokol imzalayarak çalışmalara başladık. Yer tespiti ve proje çalışmalarının ardından genel başkanın katılımıyla onun adını verdiği okulun temelini atıyoruz. 32 derslikten oluşan bin çocuğa eğitim verecek bu okulu tamamladığımızda doğayla uyumlu engelsiz bir eğitim yuvasını kazandırmış olacağız. Çocuklara reva görülen çile son bulacak” dedi.

İŞÇİLERDEN PROTESTO

Başkan Tunç Soyer’in konuşması sırasında işçilerin slogan attığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun İzmir programının ilk durağı Bayraklı’da Halk Konut temel atma töreninde de aynı protestoyu yapan Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube üyesi işçiler, korumaların desteğiyle sakinleştirildi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokolün butona basmasıyla Orhan Kemal İlk ve Ortaokulu’nun temeli atıldı.

