Kılıçdaroğlu “Süleyman Girgin” sorusunu yanıtsız bıraktı

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kent Ormanı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Sarıyer’deki ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin’in babasının davadan vazgeçmesi için “Bana vaz geç diyen CHP’li Süleyman Girgin oldu” sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, “Buna yanıt verdim zaten” dedi. Kılıçdaroğlu’nun danışmanları ise “Soru alamayacağımızı belirttik” dedi.

FOTOĞRAF

