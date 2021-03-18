Ana Sayfa Güncel Haberler Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sivas’ta, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı
Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, kabirlere karanfil...
‘Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama’
Şaduman UNUTMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısından...
Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar’da yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında bir kafede oturan genç çift, karşılaştığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’dan nikah kıyma sözü aldı. 13...