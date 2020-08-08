Serdar Ortaç ve Seçil Gür, İstinye Park’ta görüntülendi. Ortaç, “Barıştınız mı?” sorusu üzerine “Biz hiç ayrılmamıştık ki. Sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim, Seçil de beni affetti” dedi.