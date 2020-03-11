CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz parlamentoda kavga istemiyoruz. İtibar sadece kişisel olay değildir, bulunduğunuz makamın da itibarını düşünmek zorundasınız. Biz itibarı kaybeden kişilerin, sözlerini tutamayan kişilerin memleketi konuşmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, başlayan Kılıçdaroğlu, CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevinden alınmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman; 2 kez engellediler, başaramadılar. Halkın oyuyla yenemedikleri için ‘İdari kararlarla Salman’ı nasıl uzaklaştırabiliriz de kendimizden birini atarız’ dediler. Vefa Salman bir yolsuzluk yapmış ise kimse merak etmesin onunla ilgili ilk işlemi yapacak parti CHP’dir. Yolsuzluğu şikayet edip, görevden alınan bir belediye başkanı olarak Vefa Salman tarihe geçecektir. Orada yolsuzluğu saptayan düz namuslu bir memur. Olayı görüp tespit ediyor, belediye başkanına haber ediyor. Belediye Başkanı da araştırılması için ilgililere başvuru yapıyor. Anında soruşturma açıyor. Bakanlık ne yapıyor? Belediye başkanını görevden alıyor, AK Parti’li birini başkan atıyor. Bu, Yalova halkına saygısızlıktır” diye konuştu.