10.8 C
Ankara
13 Nisan 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Kılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemez
Güncel HaberlerÖne Çıkan

Kılıçdaroğlu: Macron’un kararı kabul edilemez

Editör Editör

-

11
0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan’ı, ‘anma günü’ ilan etmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür.”

Önceki İçerikÇavuşoğlu’nun 1915 tepkisi
Sonraki İçerikDiyarbakır’da altın yazmalı 1100 yıllık kitap ele geçirildi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 18 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.

Türkiye’de kalp sağlığı alarm veriyor

Editör -
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 18 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.
Yüz tanıma yazılımı gibi biyometrik teknolojilerin bir doğrulama yöntemi olarak hızla yaygınlaşması, siber suçluların ilgisini çekmeye devam ediyor.

‘Biyometrik güvenlik yeterli değil’

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.

İsrail’in uzay aracı Beresheet’in Ay’a inişi başarısız oldu

Fransa'da PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Fransa’da PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71