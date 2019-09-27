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ABD: Patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz
Editör
-
27 Eylül 2019
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.
ABD - Amerika
Pompeo: Esad, 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandı
Editör
-
27 Eylül 2019
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında...
Politika Haberleri
Kılıçdaroğlu: Deprem ülkemizin gerçeğidir
Editör
-
27 Eylül 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.
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Yaşam Haberleri
‘Kimler geldi, kimler geçti’ kahvesi
Editör
-
27 Eylül 2019
Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıldır kahve işleten Necat Karataş (55), iş yerinin duvarlarına, ölen müşterileri ile çevre esnafının fotoğraflarını asarak, anılarını yaşatıyor.
Kültür-Sanat Haberleri
Mor adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı
Editör
-
27 Eylül 2019
KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine...
Kültür-Sanat Haberleri
Anadolu Ateşi’nin gösterisi, ilgi gördü
Editör
-
27 Eylül 2019
MERSİN’e sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik" dedi.
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Magazin Haberleri
Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi
Editör
-
25 Eylül 2019
Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
Magazin Haberleri
Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor
Editör
-
24 Eylül 2019
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
Magazin Haberleri
Red Bull Air’de ünlü isimler bir arada!
Editör
-
23 Eylül 2019
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull...
Magazin Haberleri
Şarkıcı Fatih Bulut’a, 1 milyon liralık ihtarname
Editör
-
20 Eylül 2019
Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik...
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Spor Gündemi ve Haberleri
Melih Mahmutoğlu : Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak
Editör
-
27 Eylül 2019
Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
Spor Gündemi ve Haberleri
Anadolu Efes’te şampiyonluk coşkusu
Editör
-
27 Eylül 2019
35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Spor Gündemi ve Haberleri
Soner Tolungüç: Yarım kalan işimiz var
Editör
-
26 Eylül 2019
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Mesut Toros'la yollarını ayıran Karşıyaka'da, 2.5 yıl sonra yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç, "Yarım kalan işimiz vardı" dedi.
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Kültür-Sanat Haberleri
Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi
Editör
-
27 Eylül 2019
Adana'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri...
Güncel Haberler
Deprem endişesi taşıyan birçok vatandaş camii bahçelerinde sabahladı
Editör
-
27 Eylül 2019
İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken,...
Güncel Haberler
Son Dakika: İstanbul’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Editör
-
26 Eylül 2019
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
Dış Haberler
Fransa’da çatıda görüntülenen panter
Editör
-
25 Eylül 2019
Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
Haberler
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Yazarlar
Rasyonel akıl, kentsel dönüşüm ve deprem
Murat Özbülbül
-
27 Eylül 2019
Habertürk televizyonunda yayınlanan Teke Tek Deprem Özel'de Fatih Altaylı’nın konukları Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Sinan Özeren ve Prof. Dr. Ziyadin...
Yazarlar
İstanbul’u Anadolu’ya taşıyalım!
Nuri Kayış
-
27 Eylül 2019
İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor mu? Evet… Bu depremde en az 50 bin binanın yıkılması öngörülüyor mu? Evet… Yıkılan binalarda binlerce, hatta...
Yazarlar
100 Milyar dolarlık hedef
Murat Özbülbül
-
26 Eylül 2019
ABD ile yapılan son dönem görüşmelerinde devamlı olarak bir 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsediliyor, herkes bu 100 milyar dolarlık büyüklüğü...
Yazarlar
Liderlere örnek olacak davranış!
Nuri Kayış
-
26 Eylül 2019
Beşiktaş, ligin ilk beş haftasında bekleneni veremedi, zirvedeki takımın sekiz puan gerisine düştü. Bu başarısızlık taraftarın tepkisine yol açtı, tribünler Kulüp...
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Sonsöz Gazetesi
Ankara
Yerel
Gazete
Güncel
Tümü
Dış Haberler
AB - Avrupa Birliği
ABD - Amerika
Almanya
BM Haberleri
Çin
Fransa
İngiltere
İran
İspanya
ABD - Amerika
ABD: Patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz
Editör
-
27 Eylül 2019
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.
ABD - Amerika
Pompeo: Esad, 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandı
Editör
-
27 Eylül 2019
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında...
Politika Haberleri
Kılıçdaroğlu: Deprem ülkemizin gerçeğidir
Editör
-
27 Eylül 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.
Politika Haberleri
Dış Haberler
Yerel Haberler
Ankara Haberleri
Ekonomi
Şirket Haberleri
Yaşam
Tümü
Eğitim Haberleri
Kültür-Sanat Haberleri
Nasıl Yapılır
Sağlık Haberleri
Yol Arkadaşım
Yaşam Haberleri
‘Kimler geldi, kimler geçti’ kahvesi
Editör
-
27 Eylül 2019
Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıldır kahve işleten Necat Karataş (55), iş yerinin duvarlarına, ölen müşterileri ile çevre esnafının fotoğraflarını asarak, anılarını yaşatıyor.
Kültür-Sanat Haberleri
Mor adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı
Editör
-
27 Eylül 2019
KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine...
Kültür-Sanat Haberleri
Anadolu Ateşi’nin gösterisi, ilgi gördü
Editör
-
27 Eylül 2019
MERSİN’e sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik" dedi.
Sağlık
Kültür-Sanat Haberleri
Eğitim Haberleri
Teknoloji
Test
Magazin