Kılıçdaroğlu Davutoğlu’nu İstanbul’da ziyaret etti

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda ziyaret etti.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nu il başkanlığına gelişinde kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Elbette ki; düşüncelerini söyleyeceklerini, kendileri açısından eleştirilmesi gereken bir konu varsa elbette eleştireceğiz. Siyaset dediğiniz zaten budur. Kimin doğru yaptığına, kimin yanlış yaptığı karanını millet verecektir. Ama birilerinin bir düşünceyi ‘beğenmiyorum’ diye, taşlarla, sopalarla, silahlarla saldırmasını asla kabul etmiyoruz, asla. İktidar olanların yapmaları gereken ilk şey, Türkiye’de can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devleti yönetenlerdir. Bir partinin genel başkan yardımcısı eğer saldırıya uğruyorsa, derhal olayın üzerine gitmek ve olayı çözmek için gerekli talimatların verilmesi lazım. Seyirci olamazlar, can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadırlar” dedi.

“1970 ÖNCESİNE 1980 ÖNCESİNE DÖNMEK İSTEMİYORUZ”

1970’li yılları iyi bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu “O yıllarda hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktu. Türkiye aynı kaosun içine sokulabilir, herkesin dikkatli olması lazım. Türkiye’nin gündemini çalıp, başka bir yere toplumu hedefleyebilirler. Öyle bir amaçları da olabilir. Türkiye’de hepimiz, 1970 öncesine 1980 öncesine dönmek istemiyoruz. Huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Halkın hakemliğinde siyaset yapmak istiyoruz. Başkalarının görüşleri çerçevesinde değil, başkalarının baskıları çerçevesinde değil, halkın hakemliğinde siyaset yapmak kadar güzel bir şey yok.” diye konuştu.

“PANDEMİ DOLAYISIYLA BÜTÜN İNSANLIK ORTAK KADER BİLİNCİNİ YAŞADI”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da, insanlığın ve Türkiye’nin son derece kritik bir eşikten geçtiğini dile getirerek, “Geçen sene pandemi dolayısıyla bütün insanlık ortak kader bilincini yaşadı. Ülkemiz de yaşadı. Tam da 2021’in başında hepimiz bu ortak kader bilinciyle daha hoşgörülü, birbirine saygı duyduğu, muhabbetle konuştuğu, güzel söz sarf ettiği bir dönem başlar diye ümit ederken, son günlerde siyasilere ve gazetecilere dönük olarak fiili saldırılara kadar giden tahditler, hakaretler ve olaylar yaşandı. Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ’a yapılan saldırı şahsen Selçuk Özdağ’a yapılmış bir saldırı değildir. Hatta Gelecek Partisi’ne yapılmış bir saldırı da değildir. Ülkenin bütün siyasilerine şu mesaj verilmek istenmiştir. Bizi eleştirenler, eğer eleştirilerini beğenmezsek sokak ortasında, cuma namazına giderken dahi saldırıya ve hakarete uğrayabilirler. Bunun cezasını görmeden yola devam ederler ” şeklinde konuştu.

“HALKIN HAKEMLİĞİ KADAR DEĞERLİ BİR ŞEY YOKTUR”

Konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu “Tansiyon yükselir mi ya da iktidar gündemi değiştirmek için bu tür yollara tevessül edebilir mi? Edebilir. Her şeyi yapabilirler. Altını özenle çiziyorum, her şeyi yapabilirler. İktidardan gitmemek için göze alamayacakları hiçbir şey yoktur. Gayet açık ve gayet net söylüyorum. Eğer başkentte, Ankara’da bir siyasal partinin genel başkan yardımcısına planlı bir şekilde geliniyorsa ellerinde silahlar ve sopalarla darp ediliyorsa, bu genel başkan yardımcısının kafasına 18 dikiş atılıyorsa ve kan kaybı varsa, failler hala yakalanamıyorsa veya tespit ediliyorsa ve bunlar birer adi suçlu muamelesi görüyorsa bunun altını özenle çizmek isterim, konuşan kişiye terörist, elinde sopa ile genel başkan yardımcısını darp eden kişi adi suçlu. Böyle bir devlet anlayışı olamaz. Terörist asıl o. Nerede yargılanması lazım? Hangi polisin bakması lazım. Poliste hangi masanın bakması lazım. Organize suçlar. Gidiyor mu organize suçlara, gitmiyor. Nereye gidiyor. Adi Suçlar. Yeni bir yol haritası çizmek zorundayız. Türkiye’yi bu badireden kurtarmak zorundayız. Bu tür organize işler olur, gündem saptırılmak istenebilir, başka şeyler yapılabilir ama biz soğukkanlılığımızı koruyacağız. Halkın hakemliği kadar değerli bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti.