Kılıçdaroğlu: Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris’ten yeni yangın haberinin geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!” dedi.

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