KILIÇDAROĞLU: BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “çetelere savaş açmadan önce” bu konuda uyarılar aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Bu çetelerin bir kısmı, Erdoğan’dan da önce vardı. O zaman da devletin içindelerdi. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Bir şeyler değişmiş ama bunlar hep sistemin içinde kalmış. Derinlere de yedirmişler, mafyaya da yedirmişler. Bunlar, nasıl insan satın alınacağı konusunda uzmanlaşmış durumdalar” diye konuştu.

Asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz diyen Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü “ Partimizin uzman ekipleri, Hazineden çalınan paraların peşine düştüğü an. O raporlar masama geldiğinde paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu! Vız gelir, tırıs gider, Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz! Kaya gibiyiz, sur gibiyiz, asla geri adım atmayacağız! Her şeyleriyle gelsinler, bir milim geri adım atmayacağız.”

Sayıştay’a da seslenen Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir, raporda görmezsem yakarım sizleri!” ifadesini kullandı.

CHP lideri, Altılı Masa’nın hazırladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin, “demokrasi tarihinde bir ilk” olduğunu söylerken, “Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2 bin 300’ün üzerinde var olan sorunlara tek tek çözüm üretiyorsa ve bunu oy birliği ile yapıyorsa Türkiye’nin geleceği aydınlıktır, kimse endişe etmesin” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu “Asgari ücrete sözde büyük zamlar yaptılar. Bu zammın enflasyonla eriyeceğini tahmin ediyorduk ama bu kadar hızlı eriyeceğini düşünmemiştik. Asgari ücret 8 bin 506 lira. Asgari ücret alanların sayısı 5 milyon 400 bin kişi. Onlar şu anda açlık sınırının altında maaş alıyor. Türk-İş’in belirlediği açlık sınırının altında kaldı bu asgari ücret. Alın terinin bu kadar ucuzlatıldığı, insanların açlık sınırının altında maaş almaya mahkum edildiği bir tek adam rejimi var. Sarayda böyle bir şey yok, 4-5 yerden maaş alırsın, bir elin sıcak suda. Benim görevim, iktidar olduğumuzda, hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı bir düzeni inşa etmektir.” dedi.